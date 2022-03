Cuando se cumplen 11 días de la invasión de tropas del Ejército de Rusia sobre Ucrania, la popular red social china, TikTok, tomó una decisión que afecta a los usuarios de ese país.

Desde el pasado 24 de febrero, Rusia inició bombardeos sobre Ucrania que han causado la muerte de civiles en ese país. En paralelo, el avance de las tropas rusas sobre principales ciudades ucranianas elevaron el nivel del conflicto bélico.

De hecho, la ofensiva de Rusia a Ucrania es el mayor ataque de un país a otro en Europa en lo que va del siglo XXI.

Ante estos hechos, varias empresas tecnológicas tomaron drásticas decisiones sobre sus operaciones en Rusia. Destacan Meta (Facebook e Instagram), YouTube, Netflix y hasta OnlyFans. La compañía que se pronunció ahora fue TikTok.

Fue en la jornada de este domingo cuando TikTok anunció una contundente decisión que tomó. Así lo informó a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Twitter:

1/ TikTok is an outlet for creativity and entertainment that can provide a source of relief and human connection during a time of war when people are facing immense tragedy and isolation. However, the safety of our employees and our users remain our highest priority.

— TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022