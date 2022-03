Impactantes videos muestran a militares rusos disparando a manifestantes en Ucrania

Estas últimas horas comenzaron a circular por internet una serie de videos en los que aparece un grupo de manifestantes y militares rusos en Ucrania.

Se trata de registros que muestran a un grupo de personas en una marcha en Novopskov (Luhansk) que es atacado por militares rusos mientras se desplazan por la calle.

En los videos se aprecia a los uniformados disparando hacia los manifestantes quienes levantan las manos ante la amenaza.

Según se detalla en un video, las imágenes habrían sido tomadas durante el miércoles de esta semana mientras los manifestantes marchaban cerca de los militares en Ucrania.

Ukrainians march towards Russian soldiers while getting shot at. Everyone must watch this video. pic.twitter.com/gclsykDS9P

— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) March 5, 2022