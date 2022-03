VIDEO | Soldado ruso se rinde y llora en Ucrania: residentes lo alimentan

Un video que circula en Twitter muestra el momento exacto en el que un soldado ruso llora mientras personas de una localidad de Ucrania le dan comida y lo ayudan a llamar a su madre.

El avance de tropas rusas sobre territorio ucraniano desde el pasado 24 de febrero ha causado un clima de tensión sin precedentes. Enfrentamientos bélicos y bombardeos coordinados desde Moscú elevaron el conflicto a otro nivel.

La situación que ya causó al menos a dos mil civiles muertos en Ucrania, es definida como el mayor ataque del siglo 21 entre Estados de Europa.

En medio del difícil escenario, salen a la luz historias de momentos inéditos, como ocurrió recientemente con este soldado ruso que llora tras su rendición. Además, es asistido por habitantes de ese lugar en Ucrania.

Este es el tuit que adjuntó al video del soldado ruso que llora en plena rendición en Ucrania. El material no tardó en volverse viral en la conocida red social:

Russian soldier has surrendered and got cried when he was on the face call with his mom.

Russian soldiers, surrender, Ukrainian people will feed you, just surrender.#Ukraine #UkraineUnderAttack #UkraineWar #UkraineRussiaWar #StandWithUkraine #StopPutinNOW pic.twitter.com/MSODT7LMBB

