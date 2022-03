Durante las últimas jornadas se dio a conocer la decisión de la National Basketball Association (NBA), quienes suspendieron relaciones de todo tipo con Rusia.

Se trata de una más de las acciones que toman diversas entidades de diferentes rubros en contra de la nación presidida por Vladimir Putin.

Ya ha pasado en otras disciplinas deportivas, que presentaron una serie de medidas en contra de las federaciones. También desde el mundo del cine y el streaming decidieron dar un ‘castigo’ al país que sigue adelante con una guerra e invasión a Ucrania.

Esta vez fue el básquetbol, con su mejor liga a nivel mundial. La respuesta de la asociación norteamericana fue firme y clara, más allá de protestas simbólicas y gestos.

Según informó el periodista Mark J. Burns, del medio internacional Sports Business Journal, la organización suspendió sus negocios de todo tipo en territorio ruso.

NBA spokesperson tells @sbjsbd: "We have suspended our business activities in Russia.”

That includes activities related to content distribution such as digital and broadcast, per a source. There is no timeline on when business activities will resume in Russia, this person said.

— Mark J. Burns (@markjburns88) March 3, 2022