El camarógrafo Yevhenii Sakun, colaborador de la agencia de noticias española EFE, murió durante el miércoles, luego de un bombardeo ruso a las torres de transmisión televisiva en Kiev, capital de Ucrania. Fue uno de los cinco civiles que fallecieron tras el ataque.

Sakun colaboraba con la corresponsal de EFE en Kiev, Olga Tokariuk, quien utilizó su cuenta en Twitter para dedicarle unas sentidas palabras.

“La primera persona que conozco que muere en esta guerra. Mi antiguo colega, el camarógrafo de televisión Yevhenii Sakun, murió ayer como resultado del ataque con misiles rusos en Babyn Yar, de Kiev, junto con otras cuatro personas. Fue un placer trabajar con él. Estoy devastada por esta noticia. Memoria eterna“, escribió la comunicadora.

The first person I know died in this war. My former colleague, TV cameraman Yevhenii Sakun, was killed yesterday as a result of Russian missile strike on Kyiv’s Babyn Yar, along with 4 other people. It was a pleasure working with him. I’m devastated by this news. Eternal memory pic.twitter.com/3NEK5fN9rD

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 2, 2022