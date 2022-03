El gobierno de Irán advirtió que no esperarán “para siempre” un acuerdo nuclear con Occidente. Teherán llamó a que Estados Unidos tome decisiones en el tema. El vocero del ministerio de exteriores iraní Said Jatibzade recalcó que “un acuerdo es posible, si la Casa Blanca se decide”.

Jatibzade avisó que “Irán está dispuesta, pero no esperaremos para siempre”. El funcionario dijo que el país asiático necesita garantías de que EEUU no abandone el pacto como en 2015. El portavoz agregó que “necesitamos asegurarnos de que no sucederá de nuevo. Todos tenemos un plan B”.

El vocero de la cancillería describió que el borrador para salvar el acuerdo nuclear de 2015 está en un 98% listo. Jatibzade manifestó que quedan tres temas por solucionar: el levantamiento de las sanciones, garantías de los compromisos de EEUU y las acusaciones contra su “pacífico” programa nuclear.

El diplomático iraní culpó a Washington de que los temas claves no se hayan resuelto. El esfuerzo de Iran se suma al de Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China y la indirecta de EEUU. El objetivo es recuperar el pacto de 2015 que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantar las sanciones.

Reuters da cuenta que Donald Trump abandonó el acuerdo en 2018 e impuso medidas económicas contra Teherán. Irán respondió en 2019 incumpliendo los límites al programa, acumulando más uranio y más puro. En las últimas semanas las autoridades iraníes indicaron que el acuerdo se “encuentra más cerca que nunca”.