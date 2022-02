Felipe Vergara, analista internacional: “Es poco lo que puede transar Ucrania ante una fuerza negociadora que tiene todas las de ganar bélicamente”

Ciudadano ADN conversó con el analista internacional y académico de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara sobre la invasión de Rusia a Ucrania, que se dio inicio el pasado jueves 24 de febrero y que hasta la fecha ha dejado 352 civiles muertos y más de 2.000 heridos, de acuerdo a autoridades ucranianas.

“Yo he sentido que el conflicto ha ido escalando a ribetes bastante insospechados. (…) Hay una amenaza, hay una sensación por parte de Putin, de que lo están atacando más de lo que esperaba y cuando alguien se siente amenazado por distintos flancos, puede reaccionar de una manera insospechada”, explicó.

“Eso hace que el escenario, a cinco días, esté más delicado y más complejo de lo que se preveía”, agregó.

En esa misma línea, Vergara sostuvo que “al comienzo uno imaginada que Ucrania iba a caer rápidamente, por el poderío militar de Rusia y eso iba a significar que el presidente Zelenski, iba a tener que negociar la abdicación, para que el presidente Putin ponga a un delegado, un presidente interino en Ucrania hasta que se llamé a elecciones y asuma alguien que sea afín a la filas de Putin”.

“Sin embargo, me atrevería a decir que el quiebre se produjo cuando Zelenski dijo ‘nos han dejado solos y no voy abandonar Ucrania’, ese mensaje fue el que hizo reaccionar a la Unión Europea y a la OTAN y determinados países, partiendo por Alemania, porque esta guerra tiene elementos que no se consideran mucho, que son los aspectos comunicacionales, que han sido trascendentales para el giro que ha tenido el conflicto”, complementó.

En base a lo anterior, el analista internacional precisó que “Putin manejaba las comunicaciones muy bien, en un tono bastante amenazante, empezó a reaccionar sobre caliente, por ejemplo cuando Finlandia y Suecia dicen que pueden entrar a la OTAN, él dice que los va atacar, reaccionó de una manera más visceral y eso le está pasando la cuenta”.

El rol de Estados Unidos y China

Igualmente, Vergara analizó el rol que han mantenido las principales potencias del mundo, como son China y Estados Unidos y esgrimió: “Los he visto bastante pasivos, estratégicamente pasivos, han preferido tener un rol más secundario, para evitar que esta escala sea mayor.”

“Siento que ambos mandatarios se han dado cuenta de los riesgos que es inmolarse por una causa como esta y el daño que puede tener, no solo para sus países, sino a nivel mundial”, añadió.

En el caso de Estados Unidos, el académico manifestó que “el presidente Joe Biden está con una popularidad muy baja, está ad portas de unas elecciones de mitad de periodo y eso también le genera una complicación, que cualquier conflicto internacional podría dañar aún más la alicaída que tiene”.

“En el caso chino”, continuó, “es un país que no necesariamente tiene buenas relaciones con Rusia, como muchos creen, pero ha tenido mejores relaciones desde las olimpiadas de invierno recientes, pero eso no da para que apoyen explícitamente a la invasión a Ucrania”.

Negociaciones sin mucho augurio favorable

Respecto a las negociaciones que ha mantenido este lunes Rusia y Ucrania en la frontera de este último con Bielorrusia, el analista internacional fue tajante y expresó: “No le veo mucho augurio favorable (…) acá Rusia ha tenido todo el poder negociado, es poco lo que puede transar Ucrania ante una fuerza negociadora que tiene todas las de ganar bélicamente”.

Aprovechando la instancia, el analista internacional comentó la postura que ha mantenido Chile frente a este conflicto entre Rusia y Ucrania y expuso que “está haciendo lo que corresponde”.

“Por naturaleza sus aliados (de Chile) son Occidentales, a diferencia de Venezuela y de Argentina y sumo a eso a Brasil. Creo que Chile tiene que seguir y ser bastante más duro en sus reacciones, porque son sus aliados, porque es un líder racional, es un referente importante”, puntualizó.

“Parte de las medidas que se ha implementado a nivel europeo, también deberían ser recogidas por Chile y Latinoamérica, para que sea una sanción mundial a Rusia”, dijo.

Una nueva carrera armamentista

Por último, y en cuanto a si esta guerra cambiará el orden mundial, Vergara declaró: “No sé, sinceramente, está todo tan líquido, que poder proyectar lo que vaya a pasar de aquí a dos días, ya es bastante incierto”.

“Creo que pueden comenzar una nueva carrera armamentista, tenemos al presidente Putin que va a estar por lo menos una década en el poder, ya hemos sabido cuales son sus reales intenciones, y eso va a significar que los países cercanos a él, van a tener que pensar en un armamentismo mayor y eso es un riesgo que podría cambiar el orden mundial y podría volver a un Guerra Fría 2.0”, cerró.