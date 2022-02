Durante este sábado el multimillonario empresario Elon Musk respondió a una petición del ministro de Transformación Digital ucraniano, Mykhailo Federov, quien solicitó el uso de Starlink, los satélites que permiten el acceso a internet. Todo, en el contexto de la invasión que sufren por parte de la milicia rusa.

Las comunicaciones entre ambos ocurrió vía Twitter: durante la mañana de este sábado, el secretario de Estado escribió: “@elonmusk, mientras intentas colonizar Marte, Rusia está intentando ocupar Ucrania. Mientras tus cohetes aterrizan exitosamente en el espacio, los cohetes rusos atacan a la población ucraniana. Te pedimos que ofrezcas a Ucrania estaciones de Starlink”.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022