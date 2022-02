Un diálogo bélico se ha transformado en un símbolo de reconocimiento por parte del gobierno ucraniano frente a la avanzada militar rusa: se trató de una acción de resistencia entre barcos militares que culminó con la frase “¡vete a la mier..!”

De acuerdo a información de Vice, el hecho ocurrió mientras un buque ruso se acercaba a la Isla de las Serpiente, en el mar Negro, hacia el sur del país. Al momento de identificar a la armada ucraniana, comenzó el diálogo por parte de las fuerzas rusas.

“Somos la milicia rusa. Les proponemos deponer las armas inmediatamente para evitar un derramamiento de sangre y muertes injustificadas. En el peor de los casos, serán impactado con una bomba“, fue la advertencia del navío atacante.

La respuesta de los ucranianos fue: “Barco militar ruso, ¡vete a la mier..!”.

A group of Ukrainian border guards were stationed on Snake Island, in the Black Sea south of Odessa, when a Russian warship ordered them to surrender under threat of attack.

Their response: “Russian warship, go fuck yourself.”

They held their ground. All 13 were killed. pic.twitter.com/GMRsXQRSX0

— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) February 25, 2022