Estados Unidos: 39 personas se encuentran desaparecidas tras naufragio en la costa de Florida

Durante esta jornada, la Guardia Costera de Estados Unidos busca a 39 personas desaparecidas tras el naufragio de una embarcación en las costas de Florida.

Según los antecedentes que se conocen, se trata de un bote que volcó en la zona de Fort Pierce, a unos 240 kilómetros al norte de Miami. Una persona que sobrevivió en el accidente fue rescatada por las autoridades marítimas de la zona.

En su testimonio afirmó que la embarcación partió el pasado sábado en la noche desde Bimini, en las Bahamas. El clima adverso habría causado este volcamiento y nadie a bordo se encontraba usando salvavidas.

La búsqueda se realiza por vía marítima y aérea. Dadas las circunstancias de este naufragio en Florida, la Guardia Costera investiga un posible caso de tráfico de personas, ilícito recurrente en el contexto de la masiva migración en distintas partes del mundo.

#BREAKING @USCG rescue crews are currently searching for 39 people after their boat reportedly capsized on Saturday night approximately 45 miles east of Fort Pierce Inlet. #SAR

More updates to follow. pic.twitter.com/iGCJ7KRjXY

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) January 25, 2022