Filipinas: Dos terremotos de magnitud 6,1 y 5,4 sacudieron el sur del país asiático

Dos terremotos sacudieron este sábado el sur de Filipinas, movimientos telúricos que -según lo indicado por los sismólogos del Gobierno local-, no generaron grandes daños ni una amenaza de tsunami.

En detalles, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) informó que un sismo de 6,1 grados se produjo a las 10:26 horas (hora local) frente a la isla de Balut, a 1.130 kilómetros al sur de Manila, capital del país asiático.

“No existe ninguna amenaza de tsunami destructivo según los datos disponibles“, agregaron en un comunicado de prensa.

Además, el instituto aseguró que tampoco se esperan grandes daños por el temblor, pero advirtieron que habrá réplicas.

Seis horas antes, un terremoto de magnitud 5,4 golpeó la ciudad costera de Baganga, en la cercana provincia de Davao Oriental, según datos de Phivolcs.

La agencia nacional de catástrofes señaló que, hasta ahora, tampoco se han registrado efectos importantes del terremoto de Baganga.

#EarthquakePH #EarthquakeDavaoOccidental

Earthquake Information No.3

Date and Time: 22 Jan 2022 – 10:26 AM

Magnitude = 6.1

Depth = 020 kilometers

Location = 03.41N, 126.67E – 261 km S 32° E of Balut Island (Municipality Of Sarangani) (Davao Occidental)https://t.co/dFajmtWVD8

— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) January 22, 2022