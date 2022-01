Imágenes muestran como la isla de Hunga Tonga prácticamente desapareció tras erupción

La erupción del volcán Hunga Tonga, en las costas del reino polinésico de Tonga, ocurrida el 15 de enero de 2022, “aniquiló” la isla formada formada por una erupción anterior.

Las imágenes tomadas por el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea -una el 3 de enero y la otra el 15 de enero- dan cuenta de la casi desaparición de la isla.

“A las 17:08 UTC de ayer, Copernicus Sentinel1 capturó la primera imagen de Hunga Tonga después de la erupción destructiva. La isla volcánica está casi completamente aniquilada”, señalaron desde el programa de la UE.

🔴 At 17:08 UTC yesterday, #Copernicus #Sentinel1 🇪🇺🛰️captured the 1⃣st image of #HungaTonga 🌋after the destructive eruption

The volcanic island is almost completely wiped out

⬇️ Comparison before (3 Jan.) / after (image of 15 Jan., ~12 hours after the eruption)#Tonga pic.twitter.com/KA98HTQCBz

— Copernicus EU (@CopernicusEU) January 16, 2022