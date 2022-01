Reina Isabel II retiró cargos militares del Duque de York: Deberá enfrentar juicio por abuso sexual en Estados Unidos vinculado al caso Epstein

Durante esta jornada, la familia real emitió un comunicado donde hacen referencia al Duque de York, el Príncipe Andrés, quien deberá enfrentar un juicio en Estados Unidos por abuso sexual, vinculado al caso Epstein.

En detalle, el comunicado señala que la Reina Isabel II retiró los cargos militares del Duque de York, por lo que deberá afrontar este proceso judicial como una “persona particular”.

“Con la aprobación y el acuerdo de la Reina, las afiliaciones militares y los patrocinios reales del duque de York han sido devueltos a la Reina. El Duque de York seguirá sin asumir ningún cargo público y se defenderá en este caso como ciudadano particular“, señalaron.

El juez Lewis A. Kaplan, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, desestimó archivar este caso, donde el Príncipe Andrés habría agredido sexualmente a Virginia Giuffre, una de las víctimas del millonario estadounidense Jeffrey Epstein.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022