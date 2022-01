Murió David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo

A los 65 años falleció el presidente del Parlamento Europeo, el italiano David Sassoli, producto de complicaciones en su sistema inmunitario. Su deceso marca un hito: es el primero en morir en el ejercicio del cargo.

Roberto Cuillo, portavoz de Sassoli, informó en su cuenta en Twitter que “el Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, falleció a las 1:15 am del 11 de enero en el Cro en Aviano (PN), Italia, donde fue hospitalizado. La fecha y el lugar del funeral se comunicará en las próximas horas”.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours.

