Unión Europea felicitó al Presidente electo Gabriel Boric: buscan modernizar el acuerdo comercial con Chile

La Unión Europea (UE) felicitó al ahora Presidente electo Gabriel Boric por su victoria en las elecciones de segunda vuelta presidencial en Chile, ante el representante del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

“La UE felicita a Gabriel Boric por su victoria y espera trabajar pronto con la nueva Administración”, señaló la diplomacia comunitaria en un comunicado de prensa que recogió que las elecciones de este domingo transcurrieron de manera pacífica y fueron “libres, transparentes y creíbles”.

En este sentido, la UE mostró su intención de “fortalecer” los vínculos con Santiago, que tienen como pieza fundamental el acuerdo de asociación que data de 2002 y que Bruselas aspira a modernizar.

El organismo internacional insistió en que esta modernización servirá para ahondar en la buena cooperación entre la UE y Chile, en materias concretas como multilateralismo, la defensa de la democracia y los Derechos Humanos, la igualdad de género, la acción climática o el crecimiento sostenible e incluyente.

Después de que Boric se convirtiera en el mandatario electo más joven de la historia de Chile, así como el más votado en una segunda vuelta, el bloque europeo reiteró que el proceso constituyente en marcha representa “una oportunidad para fomentar la unidad entre chilenos” y promover una sociedad “más democrática, equitativa, cohesionado e inclusiva”.

Por su parte, Josep Borrell Fontelles, Alto Representante de la Unión Europea para asuntos Exteriores, se hizo parte de estas felicitaciones a Boric, por medio de una publicación en su cuenta de Twitter

“La UE felicita a @gabrielboric por su elección como futuro Presidente de #Chile. Esperamos fortalecer aún más nuestras relaciones con el futuro gobierno de Chile. Somos socios y juntos somos más fuertes”, declaró.

Pero los saludos al Presidente electo Gabriel Boric, no solo llegaron desde la Unión Europea, ya que desde los Estados Unidos, también se hicieron parte de las palabras de felicitaciones, por medio de un tweet publicado por el secretario de Estado, Antony Blinken.

“Una vez más, el pueblo de Chile dio ejemplo de elecciones democráticas libres y justas. Felicitaciones a ellos y al presidente electo de Chile, Gabriel Boric. Esperamos continuar trabajando con Chile para promover nuestros objetivos compartidos de democracia, prosperidad y seguridad”, publicó el político norteamericano.

