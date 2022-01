Actor Bob Saget falleció a los 65 años de edad: fue encontrado en un hotel

El actor estadounidense Bob Saget falleció este domingo 9 de enero a los 65 años de edad. Su muerte fue confirmada por la oficina del Sheriff del Condado de Orange en California.

Según detalló el sitio especializado, TMZ, el comediante se encontraba en el hotel Ritz-Carlton ubicado en Orlando, donde fue encontrado sin vida en su habitación.

Personal del recinto accedió a su pieza luego de que no hubiera respuesta ni se detectara movimiento por parte del pasajero. Posteriormente, la seguridad del lugar reportó a las autoridades sobre el hecho.

El hombre fue declarado muerto en el sitio por parte del Sheriff y el cuerpo de bomberos. A pesar de confirmar la noticia, por el momento se desconocen las causas de su deceso.

Cabe mencionar que no se informó sobre daños, heridas, participación de terceros ni uso de medicamentos o drogas. Por ahora el caso es motivo de investigación para establecer la razón del fallecimiento.

El reconocido rostro de televisión se encontraba en una gira por el país, presentando un show que llevaría por diferentes estados hasta mayo de este año. Su última presentación fue el sábado en Jacksonville.

Su última declaración al público fue vía Twitter, valorando su participación en un programa de televisión. Se mostraba feliz y emocionado por su trabajo en proceso.

“No tenía idea de que hice una serie de 2 horas esta noche. Felizmente soy adicto de nuevo a esta mierda”, fue parte de lo que escribió el actor.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3

— bob saget (@bobsaget) January 9, 2022