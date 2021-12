Estados Unidos permitirá el ingreso de viajeros provenientes de países africanos restringidos por variante Ómicron

En noviembre, y siguiendo la tónica de países como el Reino Unido y algunos de Europa, Estados Unidos aplicó restricciones de viaje para algunos países de África, dada la aparición de la variante Ómicron del covid-19.

La medida está siendo levantada por la actual administración del mandatario Joe Biden, según contó un funcionario de la Casa Blanca.

Desde el 31 de diciembre próximo, a las 12:01 a.m., la restricción dejará regir para Sudáfrica, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique y Malawi.

La recomendación del cese de la restricción fue hecha por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El portavoz de la Casa Blanca, Kevin Muñoz, señaló que las medidas “nos dieron tiempo para entender Ómicron y ahora sabemos que las vacunas existentes funcionan contra esta variante, especialmente (las personas) reforzadas”.

On Dec. 31, @POTUS will lift the temporary travel restrictions on Southern Africa countries. This decision was recommended by @CDCgov. The restrictions gave us time to understand Omicron and we know our existing vaccines work against Omicron, esp boosted. https://t.co/NdRTtntRuE

— Kevin Munoz (@KMunoz46) December 24, 2021