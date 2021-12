Impacto en España por muerte de destacada actriz Verónica Forqué: viralizan audio que mandó días antes de su deceso

Impacto generó en España la muerte de la actriz española, de 66 años, Verónica Forqué, participante de la versión española del programa de cocina, MasterChef Celebrety, quien fue encontrada sin vida en su departamento en Madrid, el pasado lunes.

Según la información proveniente desde España, la investigación del caso estaría barajando un siucidio por parte de la artista escénica madrileña.

En España, tras confirmarse la lamentable muerte de Verónica Forqué, en redes sociales se viralizó un audio que Forqué envió dicho programa de cocina, solo a días de su muerte, tras no poder asistir a las grabaciones del espacio.

“No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada”, afirmó la artista en un mensaje de audio enviado a la producción de MasterChef Celebrity España, el cual fue reproducido en el mismo programa culinario.

“Yo soy muy luchadora y de usted he aprendido mucho. Dios mío, qué bien lo estoy pasando. Y qué lástima siento de no poder estar a la altura, pero es que no puedo. Es que no puedo. El cuerpo no puede. No puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena”, añadió Forqué.

Dicho video, fue compartido por la cuenta oficial del programa en Twitter, hecho que trajo críticas al espacio por parte de algunos usuarios, quienes acusaron a la instancia televisiva de no estar pendiente de la salud mental de Verónica, quien anteriormente había revelado que tenía depresión.

¿Qué ha pasado con Verónica Forqué? La aspirante ha dejado un mensaje explicando su cansancio y su retirada hasta que se recupere https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/JwJ4WKbcR9 — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

¿Quién fue Verónica Forqué?

Verónica Forqué era una actriz española, que a sus 66 años, cumplidos el pasado 1 de diciembre, fue encontrada muerta en su departamento en Madrid.

El teatro y la televisión la mantenían presente en el imaginario colectivo español, que la guardará al lado de las grandes cómicas y de las actrices que han puesto rostro a la España de los ochenta y noventa.

Era hija del productor y director José María Forqué, por lo que desde niña tuvo acceso al mundo de la cultura. Empezó su carrera en el cine en películas de su padre, aunque estudió Arte Dramático y después Psicología, carrera que no llegó a acabar.

Con el tiempo, su físico especial, su característico pelo alborotado y pelirrojo, su talento para usar tanto en comedia como en drama una voz inconfundible y un halo de inocencia la convirtieron en una de las intérpretes más populares de España.

La reina de los Goyas

Es más, Verónica Forqué junto a Carmen Maura, posee el récord de premios Goya, con cuatro estatuillas, que la actriz logró con solo cinco nominaciones. Además, comparte con Emma Suárez el honor de ganar dos galardones en una misma edición.

Su primer Goya lo ganó de la mano de Fernando Trueba, por su trabajo en El año de las luces de 1986.

Los años 80 fueron sus años de mayor popularidad y éxito, época en donde en una sola ceremonia de los Goya, llevada a cabo en 1988, ganó dos estatuillas por La vida alegre y Moros y cristianos.

El cuarto Goya la consagró como “chica Almodóvar”, gracias a Kika, donde volvió a explotar esa faceta ingenua y cómica.

La televisión y el teatro también fueron fundamentales en su carrera. En la pequeña pantalla participó en Ramón y Cajal, El jardín de Venus y una de sus producciones televisivas más populares fue Pepa y Pepe de 1995, protagonizada junto a Tito Valverde.

Un triste final

Pero la gran trayectoria Forqué, llegaría a su fin, luego que el pasado lunes 12 de diciembre, la Policía Nacional Española encontró su cadáver en su residencia, asumiendo que se trata de un suicidio.

Aún en más, se detalló que una persona llamó al 112 (número de emergencias de la Unión Europea) a las 12:49 para avisar de un intento de suicidio en el domicilio de Forqué. Los sanitarios que acudieron al lugar, solo pudieron confirmar el fallecimiento.