Reino Unido y Australia se unieron al “boicot diplomático” contra los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 en China

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció este miércoles que se unirá al boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno que celebrará Pekín, China, en febrero del 2022, misma decisión tomada por Australia, quienes se sumaron a las represalias que han adoptado ya otros países como Estados Unidos y Canadá.

Ante la Cámara de los Comunes, Johnson confirmó que ninguna autoridad británica acudirá en representación de Londres a la inminente cita deportiva, lo que “efectivamente” equivale a un boicot diplomático. Además, se detalló que la medida no afectará en ningún caso a la participación de periodistas de la nación europea.

Por su parte, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, afirmó que el país se une a Estados Unidos en el boicot a la máxima cita deportiva mundial y no enviará diplomáticos a Pekín.

Morrison indicó que los atletas australianos pueden asistir a la competición, pero los funcionarios del Gobierno no acudirán en una decisión de “interés nacional de Australia” y que, a su juicio, no debería sorprender debido a la ruptura en las relaciones con Pekín en los últimos años.

Si bien el primer ministro no ha utilizado la palabra boicot, su anuncio respalda el planteamiento de Estados Unidos, que confirmó el lunes que en respuesta a las violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Gobierno chino en Xinjiang ningún alto cargo norteamericano irá a la cita deportiva, algo que no tiene precedentes desde 1980, cuando no acudió a los Juegos Olímpicos de Moscú, en forma de protesta contra la invasión soviética de Afganistán en 1979.

Más naciones unidas en el boicot

Además de Reino Unido y Australia, Nueva Zelanda también informó el pasado martes, que no enviará representantes diplomáticos a nivel ministerial a los Juegos Olímpicos de Pekín, China, pero justificaron la medida por motivos sanitarios debido a la pandemia del covid-19.

En adición, la semana pasada, Lituania, que se enfrenta a hostilidades diplomáticas y comerciales por parte de China por su creciente relación con Taiwán, anunció que ni su presidente ni sus ministros acudirán al país con motivo de la cita deportiva.

En el terreno europeo, solo Lituania y el Reino Unido se han unido a este boicot diplomático, mientras que otros gobiernos de la Unión Europea (UE) como el francés o el alemán han abogado por que haya más coordinación. Pero Italia tiene el papel más difícil, ya que será el país anfitrión de los siguientes Juegos Olímpicos de Invierno, previstos para 2026.

En tanto, el Gobierno de China ha lamentado las posiciones adoptadas por varios gobiernos occidentales, que critican principalmente el recorte de derechos y libertades en el gigante asiático y casos como los de Xinjiang, donde Estados Unidos considera que se está cometiendo un genocidio contra la población uigur.