Estados Unidos confirmó que retira a su tropas de combate desde Irak: Se espera que se concrete a fines de 2021

El pasado sábado, el Pentágono informó que los Estados Unidos retirará sus tropas de combate de Irak, esto a realizarse a fines del 2021, debido a un acuerdo firmado con la autoridades del país en julio del presente año.

La información fue confirmada desde el departamento Defensa Nacional de Estados Unidos, en específico del secretario del organismo, Lloyd Austin– quien también lleva la dirección del Pentágono- tras una reunión con su par de Irak, Juma Inad Al Yaburi.

Dentro del comunicado oficial liberado por Estados Unidos, se establece que “Estados Unidos mantendrá los compromisos que asumió durante el Diálogo Estratégico Estados Unidos – Irak de julio de 2021, incluido que no habrá fuerzas estadounidenses con un papel de combate para fin de año”.

En el encuentro que mantuvieron los secretarios de defensa de ambos países, se estableció que la próxima etapa de la misión militar estadounidense en Irak, estará centrará en “asesorar, ayudar y compartir inteligencia con las Fuerzas de Seguridad iraquíes en apoyo de la campaña para derrotar a Estado Islámico”, según los establece el texto.

El director del Pentágono, aprovechó la instancia y condenó una vez más el reciente ataque a la residencia del primer ministro iraquí Mostafá al Kazemi, y manifestó su esperanza de que la formación del nuevo Gobierno en Irak proceda de manera pacífica, según trasladó en la reunión mantenida con motivo del foro de Diálogo Anual de Seguridad en Manama (Bahréin).

I’m grateful to have met with Iraqi Minister of Defense Jumah Inad Sadun al-Jaburi today to discuss the importance of our strategic partnership and emphasize the continued U.S. commitment to supporting Iraq’s security forces in the fight against ISIS. pic.twitter.com/KhswBc93mm

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2021