Exasesor de Donald Trump imputado por negarse a declarar sobre el ataque al congreso de EEUU

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que un gran jurado federal imputó dos cargos a Steve Bannon, un ex asesor de Donald Trump. Se le acusa de desacato al congreso, por no comparecer y negarse a responder sobre el ataque de grupos de ultraderecha al Capitolio en Washington.

Bannon estaba citado por el comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto a la sede del parlamento estadounidense el 6 de enero de 2021. En octubre el ex estratega del gobernante republicano se negó a cumplir con el llamado y no compareció ante el grupo de congresistas.

Se trata de la primera acusación de desacato ante el congreso al invocar el privilegio ejecutivo. Aún no se establece una fecha para la celebración de la vista del caso en la corte federal del Distrito de Columbia. El ex asesor de 67 años debería presentarse ante la justicia el lunes, pero no está claro si lo hará.

De no entregarse, la juez del caso no se muestra contraria a emitir una orden de detención. Bannon se enfrenta a entre 30 días y un año de prisión por cada cargo. El ex asesor de Trump quiso invocar el derecho de los presidentes de EEUU a mantener la confidencialidad de documentos y discusiones.

The New York Times precisa que la comisión estimó que esa protección no se aplica porque Trump no es presidente y nunca hizo valer oficialmente ese privilegio. La batalla legal podría llevar meses o años, lo que bien puede afectar la investigación sobre el grave ataque.