Se casó Malala Yousafzai, joven activista paquistaní y Premio Nobel de la Paz

La activista por los derechos de las niñas y Premio Nobel de la Paz 2017, Malala Yousafzai, anunció durante el martes su matrimonio con Asser Malik, un miembro directivo de la Junta de Criquet de Pakistán.

La joven, de 24 años, escribió en su cuenta en Twitter: “Hoy (ayer) marca un día precioso en mi vida. Asser y yo nos casamos para ser compañeros de por vida. Celebramos una pequeña ceremonia nikkah (matrimonio islámico) en casa en Birmingham con nuestras familias. Por favor envíennos sus oraciones. Estamos emocionados de caminar juntos el viaje que tenemos por delante”, publicó.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

— Malala (@Malala) November 9, 2021