Molnupiravir: Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar una píldora contra el covid-19

El Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar una píldora que combate el covid-19. Se trata de Molnupiravir, la cual fue catalogada como “segura y eficaz” por parte de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA).

El secretario de Salud del Reino Unido, Sajid Javid, catalogó el anuncio como “un día histórico para nuestro país, ya que el Reino Unido es ahora el primer país del mundo en aprobar un antiviral que se puede tomar en casa para el covid-19″.

Según consignó Sky News, Molnupiravir, desarrollado por Ridgeback Biotherapeutics y Merck Sharp & Dohme (MSD), evita el riesgo de ingreso hospitalario y muerte en personas

Además, el fármaco actúa interfiriendo con la replicación del virus, inhibiendo la multiplicación de covid-19, manteniendo los niveles bajos en el cuerpo y reduciendo la gravedad de la enfermedad.

“Junto con la protección vital que brindan nuestras vacunas, este tratamiento puede evitar que quienes están en mayor riesgo se enfermen gravemente con covid-19“, aseguró el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.

Brilliant to hear @MHRAgovuk has approved the world’s first antiviral pill for Covid – molnupiravir.

Along with the vital protection provided by our vaccines, this treatment can prevent those who are most at risk from becoming seriously ill with Covid. https://t.co/uOQwZz5pqa

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 4, 2021