Agencia de EEUU autorizó el uso de una vacuna contra el Covid-19 en niños de cinco a once años

La Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA) aprobó la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el Covid-19 para los niños de cinco a once años. Un panel de expertos ya había recomendado la autorización por los beneficios demostrados de la inmunización en ese grupo de edad.

El próximo martes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) evaluarán la inoculación para ese segmento demográfico. De ser aprobada se permitirá que unos 28 millones de niños en ese país puedan recibir la vacuna en las primeras semanas de noviembre.

Las autoridades establecieron que las vacunas para niños se distribuirán en las oficinas de pediatras, centros de salud comunitarios, hospitales infantiles y farmacias. Los menores recibirán un tercio de la dosis para adultos, con dos inoculaciones aplicadas con tres semanas de diferencia.

La comisionada interina de la FDA, Janet Woodcock, indicó que “vacunar a los niños más pequeños contra el covid nos acercará más a regresar a una sensación de normalidad“. En un comunicado la doctora expresó que la dosis “debería ayudar a asegurar a los padres y tutores que esta vacuna cumple con nuestros altos estándares”.

The New York Times detalla que en Estados Unidos cerca de 1,3 millones de niños se contagiaron y más de 8.300 fueron hospitalizados. Entre ellos casi un tercio requirieron cuidados intensivos y casi un centenar fallecieron. Los niños de cinco a once años representan el 10,6% de las infecciones.