Alberto Fernández: Argentina no se va a arrodillar ante el Fondo Monetario Internacional

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que no se doblegarán ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). El gobernante dijo que un eventual acuerdo con la entidad depende de asegurar el futuro de los ciudadanos. Sus palabras llegan en la previa de una cita con la titular del fondo Kristalina Georgieva.

En el homenaje a once años de la muerte del exmandatario Néstor Kirchner, el presidente trasandino recalcó que el pago de la deuda no puede poner “en riesgo el futuro de los argentinos”. Fernández recalcó que “si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar”.

Fernández tiene previsto reunirse con Georgieva el fin de semana en Roma por la Cumbre del G20. El gobernante enfatizó que “no vamos a hacer un acuerdo que postergue más a los argentinos que han quedado postergados”. Argentina se endeudó en 44.000 millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Macri.

Por eso Alberto Fernández pidió que el FMI que “se haga responsable del daño que hizo” al otorgar en 2018 un crédito por US$57.000 millones a Macri. Al asumir en diciembre de 2019, Fernández renunció a los desembolsos pendientes. Argentina busca reemplazar el acuerdo por otro de facilidades extendidas.

Página 12 precisa que el ministerio de economía argentino calcula que debieran pagar al FMI unos US$19.341 millones en 2022, US$19.589 millones en 2023 y US$4.936 millones en 2024. Fernández manifestó que “nada hay más importante que sacar del pozo de la pobreza a los argentinos que han caído ahí“.