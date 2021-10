Justicia vuelve a citar al exmandatario Mauricio Macri por casos de espionaje en su gobierno

La justicia le dio un plazo perentorio al exmandatario argentino Mauricio Macri para presentarse a declarar. El empresario es investigado por el eventual espionaje a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el submarino ARA San Juan. El juez Martín Bava dio como fecha final el 28 de octubre.

Macri debía presentarse este miércoles a tribunales, pero su defensa pidió la recusación del magistrado por supuesto “prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad”. Los abogados del exgobernante también solicitaron suspender el proceso. El juez rechazó la recusación por ser “improcedentes” los argumentos.

Bava determinó que “no me encuentro comprendido en ninguna de las causales de recusación establecidas en el ordenamiento procesal”. La resolución agrega que no tiene “amistad, enemistad ni prejuicio de ningún tipo, objetivo ni subjetivo con los imputados ni con los querellantes”.

El abogado Pablo Lanusse aseguró que Macri acudirá a la indagatoria, al comentar a una canal que “vamos a estar ahí, por supuesto”. El juez había citado al expresidente el 7 de octubre, pero se excusó por encontrarse en Estados Unidos. En ese momento el magistrado le concedió una prórroga.

Página 12 detalla que los representes de los familiares del accidentado submarino solicitaron “la detención inmediata” Macri, a quien acusan de cometer “una conducta dilatoria”. Otro querellante reiteró el pedido para que el juez declare a Macri en rebeldía y ordene su captura internacional.