Se enojó la Reina: acusó que líderes mundiales participantes de la COP26 “dicen, pero no hacen”

Una monarca comprometida con el calentamiento global y evidentemente irritada con los líderes mundiales que participarán de la cumbre por el cambio climático COP26. Así se vio a Isabel II en una conversación privada, luego grabada y publicada en redes sociales, durante la ceremonia de apertura del parlamento inglés en Cardiff durante el jueves.

La reina, de 95 años, estaba conversando con la duquesa de Cornwall la presidenta del parlamento, Elin Jones, cuando se le escuchó y grabo decir que los mandamases “dicen, pero no hacen” (“talk but don’t do”). Esto, en la antesala del encuentro por el cuidado del planeta, programado para el próximo 26 de octubre.

Britain’s Queen Elizabeth has been overheard saying that she was irritated by world leaders who talk about climate change but then do very little or nothing to address the crisis https://t.co/F0OcMImb5f pic.twitter.com/VIj1gkTadV

— Reuters (@Reuters) October 15, 2021