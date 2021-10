Mark Zuckerberg fue portada de revista Time en la peor semana para Facebook: Aseguran que prioriza ganancias sobre el bien público

Mark Zuckeberg prioriza las ganancias que Facebook le pudiera generar por sobre el bien público. Así se resume la exposición en la que participó Frances Haugen, una exgerenta de productos de la red social, quien filtró documentos sobre la interna de la compañía al Wall Street Journal’s y que, hace algunos días, expuso ante el Congreso norteamericano para hablar del alcance y el tráfico de información y desinformación, y la influencia que esto pudiera tener.

En simple, lo que expuso Haugen muestra una cultura ambiciosa y voraz, dirigida por los algoritmos, que son incapaces de ver las consecuencias de este mismo modelo de negocios. Pero los efectos de esto van más allá de solo esa red social.

De acuerdo a la revista Time: “Los directores ejecutivos como Zuckerberg afirman que tienen el mandato de maximizar el valor para los accionistas. Al igual que la frase ‘estoy siguiendo órdenes’, se puede implementar un enfoque único en las ganancias y el valor para los accionistas para justificar todo tipo de pecados”.

En esa línea, la responsabilidad de Mark Zuckerberg “se diferencia de otros directores ejecutivos en el alcance del daño que su empresa puede infringir y el control absoluto que disfruta, pero dada la cultura empresarial en Estados Unidos sospecho que demasiados directores ejecutivos envidian su poder y en su lugar seguirían la misma estrategia”.

La aspiración de esas empresas es obtener las mismas ganancias. Para ello, replicarán su estructura y las decisiones y definiciones que tienen. Así, “arreglar Facebook no será suficiente”.

Una de las partes medulares de el modelo de negocio de las redes sociales es el llamado capitalismo de vigilancia (“surveillance capitalism”), concepto acuñado por Shoshana Zuboff, académica de la Universidad de Harvard. Apunta a la canalización del comportamiento de las personas en datos y sobre ellos, predecir los mismos comportamientos. Se ve, por ejemplo, en las sugerencias de Youtube o Instagram. La rentabilidad está en que las personas toman sus decisiones sobre esas mismas predicciones.

El daño está en la autonomía personal y la democracia, se explica en el artículo. Por lo mismo, la presión hacia el trabajo legislativo está en prohibir esta clase de capitalismo. Es decir, que el mercado de datos de terceros no sea transable, sino confidencial, particularmente a aquellos relacionados con la salud, la ubicación, las transacciones, financieras, la navegación web y los datos de aplicaciones.

How Facebook forced a reckoning by shutting down the team that put people ahead of profits https://t.co/tfDOGWLkei

— TIME (@TIME) October 7, 2021