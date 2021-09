Iglesia Católica pidió perdón a los pueblos originarios de Canadá por los abusos

La próxima semana se celebrará en Canadá el primer Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación, en honor a los niños desaparecidos y sobrevivientes de los internados religiosos. Antes de la fecha la Iglesia Católica de Canadá emitió una disculpa formal este viernes a los pueblos originarios.

Durante este año se descubrieron más de 1.000 tumbas cerca de antiguos internados. Los activistas aún esperan un mea culpa del papa Francisco. El comunicado expresa que “los obispos católicos de Canadá, expresamos nuestro profundo remordimiento y ofrecemos una disculpa inequívoca“.

En el texto reconocieron “el sufrimiento vivido en los internados” y los “graves abusos cometidos por algunos miembros” de su iglesia. La declaración asume el “trauma histórico y actual, así como el legado de sufrimiento y los desafíos que continúan hasta el día de hoy para los pueblos indígenas”.

El comunicado de la iglesia reconoció que “muchas comunidades religiosas y diócesis católicas han servido en este sistema que ha llevado a la supresión de las lenguas indígenas, la cultura y la espiritualidad, sin respetar la rica historia, las tradiciones y la sabiduría de los pueblos indígenas”.

CBC News indica que la iglesia se comprometió al esfuerzo de escuchar a los pueblos originarios y a los supervivientes de los internados. La jefa nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, RoseAnne Archibald, expresó sentimientos encontrados sobre la disculpa.

