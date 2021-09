Donald Trump demandó a The New York Times y a su sobrina por difundir su historial impositivo

La verdad no es relevante en materias civiles, según un expresidente de Estados Unidos. El multimillonario Donald Trump presentó una demanda en contra del periódico The New York Times y su sobrina Mary Trump. Los acusa de publicar su comportamiento fiscal en ese país.

Su pariente le entregó documentos sobre las finanzas de la familia Trump al diario. Luego el medio publicó una investigación que expuso, en 2018, cómo el republicano construyó su fortuna con fraude y evasión fiscal. El exmandatario acusa que Mary violó un acuerdo de confidencialidad.

La familia habría firmado el acuerdo tras la muerte del padre del republicano, Fred Trump. El magnate busca una compensación de US$100 millones. La demanda acusa que los reporteros Susanne Craig, David Barstow y Russ Buettner “convencieron” a Mary que “sacara clandestinamente” 40.000 documentos.

La acción judicial asevera que “las acciones de Mary Trump y los acusados del Times fueron motivadas, al menos en parte, por su malicia real hacia el demandante”. El País indica que los periodistas descubrieron que el exmandatario recibió US$413 millones de su padre, gracias a dudosos esquemas fiscales y fraudes.

Un vocero del Times aseguró que “esta demanda es un intento de silenciar a las organizaciones de noticias independientes y planeamos defendernos enérgicamente contra ella”. Mary Trump dijo su tío “es un perdedor, y va a lanzar todo lo que pueda contra la pared. Es desesperación”.