Médico de Texas realizó un aborto fuera del plazo para forzar la evaluación de la nueva reforma

Un médico con 45 años de experiencia decidió desafiar la reforma anti aborto de Texas. El doctor Alan Braid comentó que el 6 de septiembre interrumpió un embarazo con más de seis semanas de gestación. Su propósito es que se evalúe la nueva ley que afecta derechos de las mujeres.

Braid manifestó en una columna que “entiendo perfectamente que podría haber consecuencias legales”. El doctor indicó que busca que “Texas no se saliera con la suya en su intento de evitar que se revise esta ley descaradamente inconstitucional”. Su acción es en contra de la llamada Ley Latido.

La norma del estado texano contradice la jurisprudencia de la corte suprema. El máximo tribunal estableció en 1973 el derecho de la mujer a abortar mientras el feto no sea viable, alrededor de las 22 semanas de gestación. La reforma fija el límite en seis semanas de gestación, incluso para violaciones o incestos.

La norma avanzó ante el silencio cómplice de la suprema, que durante el gobierno de Donald Trump quedó con mayoría conservadora. El ginecólogo recordó que en 1972 muchas mujeres en Texas “quedaban abandonadas a su suerte”. El doctor indicó que “algunas cruzaban la frontera con México”.

En The Washington Post el especialista criticó que “todo cambió con la nueva ley”. El médico agregó que “se han cerrado el 80% de los servicios de aborto que ofrecíamos y cualquiera que sospeche que he violado la nueva ley me puede demandar”. Para Braid se volvió a los abortos clandestinos.