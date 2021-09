Fuerte sismo en Australia dejó diversos daños estructurales en edificios de la ciudad de Melbourne

Un complejo y duro despertar tuvieron los australianos este miércoles en Oceanía. Un fuerte sismo magnitud 5,8° sacudió a la zona sur del país, principalmente a la ciudad de Melbourne, lo que generó pánico entre los habitantes de dicha ciudad y sus alrededores.

De acuerdo a la información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del movimiento sísmico se ubicó a 38 kilómetros al sur de Mount Buller, ciudad ubicada en la Comarca de Mansfield en la región alpina del estado australiano de Victoria, y a una profundidad de 10 kilómetros, todo esto cercano a Melbourne.

Según se ha podido apreciar en redes sociales, la situación provocó daños y destrozos en varios edificios de la concurrida ciudad australiana, además de conmoción entre los habitantes.

Noticia en desarrollo…

Building damage on Chapel Street in Melbourne #earthquake

Earthquake in Melbourne here a shop got damaged somewhere in Brunswick St Fitzroy

