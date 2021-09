China donó 300.000 vacunas contra el Covid-19 para el personal de las Naciones Unidas

La delegación de la República Popular de China en las Naciones Unidas difundió una donación que hizo al organismo. El gigante asiático entregó 300.000 vacunas contra el Covid-19 para que la ONU la destine a su personal. El lote está compuestos de dosis que produce la empresa china SinoPharm.

El vocero del organismo, Stéphane Dujarric, dijo que las vacunas serán para trabajadores y soldados de las misiones de paz. El medicamento generado en la nación asiática cuenta con la autorización de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. La partida de las dosis no caducarán hasta en 18 meses.

Dujarric explicó que se distribuirán a quienes no tienen acceso a vacunas en los programas nacionales donde se encuentran. El portavoz comentó que la donación aparece cuando la ONU ya no disponía de dosis contra el nuevo coronavirus. En un inicio contó con una donación que hizo el gobierno de la Inda.

Deutsche Welle indica que los funcionarios de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York ya dispusieron de sus inoculaciones por los programas locales. En ese caso las inyecciones fueron entregadas por las autoridades de Estados Unidos.

El organismo requiere la inmunización de todos los trabajadores de su sede. En especial quienes deben estar en contacto con público, periodistas y diplomáticos que asistirán a la Asamblea General, la que se inicia la próxima semana.

Amb. Geng Shuang and ASG @CFSaundersUN signed handover certificates for China’s donation of 300K doses of COVID-19 vaccines to UN peacekeepers.

It’s one of the many concrete steps to make China’s vaccines a global public good, and another good example of China-UN cooperation. pic.twitter.com/9AGsxK54Lp

— Chinese Mission to UN (@Chinamission2un) September 17, 2021