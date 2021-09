Tormenta Ida: inundaciones en Nueva York dejaron al menos 15 muertos

Fuertes lluvias provocadas por la tormenta Ida han sacudido las últimas horas el noreste de Estados Unidos, registrando históricas inundaciones y dejando personas fallecidas y decretando estado de emergencia en la ciudad de Nueva York.

Estas tormentas, que son la continuación del devastador paso de Ida por Luisiana durante el fin de semana, han provocado graves inundaciones y tornados que han destruido gran parte de las localidades del norte de Estados Unidos.

Según la policía de Nueva York, algunas de las víctimas registradas serían desde menores de 2 años, hasta adultos de 66; en Nueva Jersey también se han registrado fallecidos según el alcalde de la ciudad de Passaic, Héctor Lora.

Diversos registros en redes sociales muestran el impacto de las tormentas y posteriores inundaciones en las calles y metro de Nueva York.

Nueva York declaró durante las primeras horas de este jueves 2 de septiembre estado de emergencia después que la zona noreste del país registrara intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento; además, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, también decretó estado de emergencia tras inundaciones y decesos.

BREAKING: I’m declaring a STATE OF EMERGENCY EFFECTIVE IMMEDIATELY in response to Tropical Storm Ida.

We will use every resource at our disposal to ensure the safety of New Jerseyans.

Stay off the roads, stay home, and stay safe.

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) September 2, 2021