Huracán Ida provoca escape masivo de habitantes desde Luisiana

La pronta llegada del huracán Ida generó una acelerada evacuación en el estado de Luisiana. Las carreteras se repletaron en las rutas hacia el norte de Estados Unidos. El presidente demócrata Joe Biden advirtió que “Ida se está transformando en una muy, muy peligrosa tormenta”.

El ciclón se convirtió en un huracán de categoría dos, con vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora y fuertes lluvias. Su arribo al golfo llega a 16 años de la devastación que dejó el huracán Katrina. El llamado de las autoridades fue huir de la zona o buscar refugios seguros.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) indicó que “se espera que Ida sea un gran huracán extremadamente peligroso cuando se acerque a la costa norte del Golfo el domingo”. Eso provocó un fuerte tráfico en las grandes ciudades de esa región, como New Orleans.

La información precisa que Ida trajo fuertes vientos a Luisiana y que tocará tierra el domingo por la noche. Se estima que al llegar al territorio norteamericano lo hará como un huracán de categoría cuatro. El gobernador John Bel Edwards dijo que será una de las mayores tormentas desde 1850.

The New York Times informa que este domingo se cumplen 16 años de la tragedia que provocó Katrina. Ese huracán inundó el 80% de New Orleans y dejó unos 1.800 fallecidos. La alcaldesa LaToya Cantrell advirtió que Ida está “creciendo rápidamente, se está intensificando”.