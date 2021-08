Unión Europea eliminó a EEUU como destino seguro ante alzas del Covid-19

Las alzas de contagios por la variante Delta del Covid-19 afecta de diferentes formas a Estados Unidos. El Consejo de la Unión Europea (UE) retiró a EEUU e Israel de la lista de países seguros. La actualización también excluyó a Kosovo, Líbano, Macedonia del Norte y Montenegro.

El ente rector comunitario también mantiene fuera de su lista al Reino Unido. En el comunicado el organismo indica que “es sin perjuicio de que los Estados supriman la restricción temporal sobre viajes no esenciales a la UE para viajeros completamente vacunados”.

La lista de países a los que se recomiendan los viajes “no esenciales” incluye a 18 naciones. Entre otras aparecen Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Qatar, Arabia Saudita y Corea del Sur. Otras cuatro naciones tampoco poseen restricciones como Hong Kong, Macao, Taiwán y Kosovo.

La recomendación del consejo de la UE no es vinculante para sus estados miembros. Por eso cada nación deberá decidir si levanta las restricciones de viaje a los países que no estén en la lista. No es obligatorio porque los temas fronterizos son exclusivas de autoridades nacionales.

El País informa que por la recomendación los ciudadanos de esos países no podrán desplazarse a la Unión Europea sin un motivo esencial. La UE también abrió su frontera a turistas que estén plenamente vacunados con alguno de los fármacos autorizados por la UE o por la OMS.