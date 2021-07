EEUU recomendó uso de mascarilla a vacunados por alza de contagios del Covid-19

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU alertaron del alza de contagios del Covid-19. La entidad aconsejó el uso de mascarillas a las personas vacunadas, en especial en lugares cerrados. El llamado es a protegerse de las nuevas variantes del SARS-CoV-2.

La CDC recomendó en junio que las personas con la inyección completa dejaran de cubrirse nariz y boca. Comenzaba el verano y se levantaban las restricciones. El ritmo de la vacunación hizo relajar las normas, mientras el presidente Joe Biden fijaba al 4 de julio como el inicio de la normalidad.

Estados Unidos no cumplió el objetivo de llegar a ese día con el 70% de su población adulta con una dosis de la vacuna. Las autoridades sanitarias buscan que el programa no se estanque. Pero mucha gente no se inmunizó pese a la disponibilidad de dosis y las facilidades para recibirlas.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, informó la semana previa que más del 97% de los hospitalizados no están vacunados. La mayor autoridad médica del gobierno, Vivek Murthy, precisó que el 99,5% de las muertes se produjeron entre personas sin inmunización.

El País indica que cerca dos tercios de los condados estadounidenses tienen índices altos de transmisión del Covid-19. Por eso las recomendaciones de la CDC se aplican a la mayor parte del país norteamericano. Algunos gobiernos estaduales ya reimpuesto las restricciones ante las infecciones.