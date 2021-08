Ataque en Kabul: Pentágono confirmó decena de fallecidos, entre ellos, militares estadounidenses

Dos ataques explosivos se registraron durante esta jornada en inmediaciones del aeropuerto de Kabul, lo cual generó una conmoción a nivel mundial.

Esto porque según el Pentágono, las explosiones dejaron decenas de fallecidos, entre ellos niños y adultos, además de alrededor de un centenar de heridos.

Además, el portavoz del Pentágono, John Kirby, confirmó la muerte de “varios” militares estadounidenses.

A pesar de que en un momento se señaló a los talibanes como los responsables de los ataques, Estados Unidos apuntó a ISIS como los perpetradores de estos ataques.

Statement on this morning's attack at #HKIA: pic.twitter.com/Qb1DIAJQJU

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021