Talibanes permitirán la salida de ciudadanos afganos posterior al 31 de agosto

Suhail Shaheen, uno de los voceros de los talibanes, aseguró durante esta jornada que se reanudarán los vuelos comerciales tras el 31 de agosto, lo que a su vez permitirá la salida de ciudadanos afganos.

Esto luego de una reunión entre Markus Potzel, diplomático alemán en Afganistán, y Sher Mohamad Abbas Stanekzai, jefe adjunto de la oficina política de los fundamentalistas.

“Se allanará el camino para la reanudación de los vuelos civiles. Las personas con documentos legales pueden viajar a través de vuelos comerciales después del 31 de agosto”, señaló Suhail Shaheen en sus redes sociales.

No obstante, esto no significa un cambio en la calendarización respecto al retiro de tropas, puesto que la fecha límite para Estados Unidos y sus países aliados sigue siendo el 31 de agosto.

3/3

assistance to Afghanistan and added that suspended development projects will also be resumed after normalization of situation.

The IEA delegation appreciated and thanked the Government of Germany for their humanitarian assistance.

— Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) August 25, 2021