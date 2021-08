Mujer afgana dio a luz a su hija en avión estadounidense que la evacuó desde su país

Una mujer afgana dio a luz a bordo de un avión estadounidense que la evacuó con rumbo a Alemania desde su país, este sábado, según informaron los propios estadounidenses en redes sociales.

De acuerdo a lo indicado, la mujer comenzó el trabajo de parto cuando el avión ya estaba en vuelo, y para evitar complicaciones la nave tuvo que volar a menos altitud de lo acostumbrado, ayudando asó a salvar la vida de la mujer que estuvo complicada en algunos momentos.

Luego de aterrizar, personal de salud subió al avión para constatar la salud de la mujer y la niña que nació abordo, trasladando a ambas a un centro asistencial donde se encuentran en buenas condiciones.

El conflicto político y social que se produjo en Afganistán luego del regreso al poder del régimen talibán, ha producido que cientos de personas deseen escapar del país, ya que ven que sus libertades serán restringidas, lo que podría afectar especialmente a las mujeres.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o

— Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021