Académica Yolanda Pizarro y situación de mujeres en Afganistán: “Las van a hacer desaparecer”

Yolanda Pizarro, académica y directora de Equidad de Género de la consultora Lares Hub, conversó con Andrea Obaid en Tu Nuevo ADN sobre la gran preocupación que existe entre las feministas chilenas por las mujeres en Afganistán.

La docente relató de entrada los peligros que está viviendo las afganas tras la llegada de los talibanes al poder.

“Esto es tan angustiante que nos tiene angustiadas nivel global”, partió diciendo Pizarro, revelando todas las imposiciones que se les han hecho a las féminas desde esta toma del gobierno tras la salida de Estados Unidos.

“Las mujeres no pueden trabajar fuera de sus casas, no pueden hacer ninguna actividad que no sea acompañadas con un pariente hombre, no pueden usar tacos, no pueden ser tratadas por médicos hombres”, señaló.

Y agregó que “no se pueden reír en público y eso volvió a estar instalado hoy día porque la religión islámica lo impone”.

Frente a esto, las afganas “lo que han hecho es volver a sus hogares, como una forma de resguardarse”, mientras otras han salido a manifestarse, con el evidente “riesgo de su vida”.

Feministas de Afganistán en peligro

Yolanda manifestó que, cómo activistas feministas, están intentando mantener el contacto con las compañeras que han decidido salir a las calles.

“Lo que nos preocupan son las compañeras que están manifestándose en Kabul y que no sabemos, y no estoy exagerando con lo que estoy diciendo, si es que mañana vamos a poder tomar contacto con ellas o las van a hacer desaparecer. Y eso me parece terrible”, manifestó Pizarro.

Y agregó que “claramente, si ellas siguen planteándose públicamente, tienen el peligro de que las maten, así de claro”.

Yolanda reflexionó que “si miramos las diferentes olas del movimiento feminista, siempre hubo mujeres que sacrificaron sus vidas para que nosotras podamos estar hablando de este tema tan brutal y delicado y ver de qué manera podemos contribuir. Y creo que eso es muy duro”.

La preocupación global por las niñas

En tanto, otro de los temas que abordó la académica con Andrea Obaid fue el de las niñas afganas y qué ocurrirá con ellas tras la llegada de los talibanes.

“Hoy están en una situación de violencia sexual terrible”, expresó la directora de LaresHub, indicando que “según la ley islámica las niñas, una vez tenida su primera menstruación, son entregadas a los hombres para casarse con esos hombres”.

Además, la profesional reveló que “ahí no puedes hacer nada, no te puedes negar, a no ser que quieras que te cueste la vida. La ley islámica se los permite. Es lo más violento desde mi perspectiva”.

De esta forma, Yolanda Pizarro llamó a colaborar viralizando todas las informaciones de las mujeres de Afganistán. “Llamamos a mantener el contacto con las compañeras que están en Kabul y así poder sacar toda la información que ellas nos envíen y hacerla pública”, cerró.