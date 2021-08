“Señor, me has mirado a los ojos…”: el autor de esta canción fue acusado de abusos sexuales

Durante esta jornada se conoció que el sacerdote vasco Cesáreo Gabaráin, autor de más de 500 conocidas canciones de misa y el único religioso que ha sido disco de oro en España, fue acusado de abusos sexuales hace más de 40 años.

Según consignó El País, el músico fue toda una institución en la Iglesia católica española y llegó a ser prelado personal de Juan Pablo II en 1979, hasta su muerte en 1991, con 54 años.

Sin embargo, tenía una cara oculta que cuatro exalumnos del colegio de los maristas de Chamberí, en Madrid, donde era capellán y director espiritual, revelaron al citado medio.

“Era como el doctor Jekyll y mister Hyde, por un lado, un cura carismático, popular, amigo de deportistas famosos y del Papa, y por otro, un pederasta. Algo inimaginable para todos los que le admiran”, acusó Eduardo Mendoza, de 57 años.

Él fue quien lo denunció ante su tutor en 1978, una decisión que, según estos testimonios, acarreó la expulsión de Gabaráin del centro. Tanto los maristas como la archidiócesis de Madrid van a abrir una investigación.

Con este nuevo caso de abusos, el total de los conocidos en el clero español asciende a 356, con 892 víctimas, según la contabilidad que lleva El País, ante la ausencia de datos oficiales o de la Iglesia, que se sigue negando a investigarlo.

Cabe señalar que una de las canciones más conocidas de Gabaraín es Pescador de hombres, muy interpretada en las misas, con recordados versos como “tú, has venido a la orilla” y “Señor, me has mirado a los ojos”.

Al lado del papa Juan Pablo II

No obstante, la salida del colegio de Gabaráin no sirvió de nada. No solo fue recolocado en otro, el de San Fernando, en Madrid, gestionado por los salesianos, sino que, a los dos meses del suceso, Juan Pablo II le nombró prelado de Su Santidad, un título honorífico que el Pontífice concede a personas de especial relevancia, por decisión propia o a propuesta del obispo de su diócesis.

No está claro a cuál pertenecía Gabaráin, que se ordenó en San Sebastián, pero pasó la mayor parte de su vida en Madrid. La archidiócesis de la capital afirma a este diario que el sacerdote no aparece en sus registros como incardinado en su territorio. En todo caso, los maristas estaban obligados a informar a este obispado de lo ocurrido en el colegio madrileño.

En esos años, el arzobispo de la capital era el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal Española. En 1982, con la primera visita del Papa a España, Gabaráin dirigió la orquesta que cantó, entre otras muchas, Pescador de hombres en un multitudinario encuentro con jóvenes en el estadio Santiago Bernabéu.

Gabaráin era un cura muy conocido y de impacto mediático, pese a las acusaciones de abusos sexuales de los que fue autor. Amigo de futbolistas del Real Madrid, capellán del equipo ciclista Fagor y pater de la Vuelta Ciclista a España. Sus canciones se han traducido a varias lenguas y se corean en las misas de todo el mundo.

“El 80% de lo que cantamos en nuestras iglesias lo ha compuesto este cura”, resume un sacerdote español consultado por este diario. Además, su canción La muerte no es el final fue elegida en 1981 como el himno oficial para honrar a los caídos de las Fuerzas Armadas Españolas.

