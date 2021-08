EE.UU: Un policía muerto y varios heridos dejó tiroteo frente al Pentágono

Durante la jornada de martes se registró un tiroteo en las cercanías del Pentágono, que terminó con un policía muerto y varios heridos.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos, cerró sus puertas por más de una hora debido a la situación vivida en una estación del transporte público en el condado de Arlington, Virginia.

Tras investigar lo sucedido y retomar la normalidad, se informó la reapertura del recinto a través de la cuenta de Twitter. Aún se desconocen las causas que provocaron el tiroteo.

The Pentagon has lifted the lock down and has reopened. Corridor 2 and the Metro entrance remains closed. Corridor 3 is open for pedestrian traffic.

