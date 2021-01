Por 93 votos contra 2: Lloyd Austin se convirtió en el primer afroamericano al mando del Pentágono

El Senado de Estados Unidos confirmó al segundo miembro oficial del gabinete de Joe Biden, el general retirado Lloyd Austin, como nuevo secretario de Defensa. La nominación de exmilitar fue ratificada por 93 votos contra 2 y se convirtió en el primer afroamericano al mando del Pentágono.

Austin se jubiló en 2016 y para asumir el cargo tuvo que recibir la aprobación de una exención de ley por parte de la Cámara y el Senado, la que tuvo luz verde este jueves. Dicho cuerpo legal permitió que no tuviera que esperar siete años desde su retiro, como establece la ley, para estar al mando de la cartera.

“Es un honor y un privilegio servir como el secretario de Defensa número 28 de nuestro país, y estoy especialmente orgulloso de ser el primer afroamericano en ocupar el cargo. Pongámonos a trabajar”, señaló el general en su cuenta de Twitter.

It’s an honor and a privilege to serve as our country’s 28th Secretary of Defense, and I’m especially proud to be the first African American to hold the position. Let’s get to work. pic.twitter.com/qPAzVRxz9L

