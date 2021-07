Terremoto 8.2 se registró en Alaska: Autoridades cancelaron alerta de tsunami

Un terremoto magnitud 8.2 se vivió en la costa de Alaska, según constató el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). El suceso advirtió una alerta de tsunami, la cual fue descartada horas más tarde.

El movimiento se registró a 91 kilómetros al este sureste de Perryville, y ocurrió alrededor de las 10:15 pm del miércoles por la noche, según estipuló el USGS.

La profundidad del fuerte movimiento en Alaska fue de 46,7 km de profundidad, siendo considerado poco profundo debido a que normalmente un terremoto de esa magnitud arroja entre 0 y 70 km desde la superficie el interior.

Seguido del fuerte sismo ya se han presentado dos réplicas, incluidas una de magnitud preliminar 6,2 y otra de magnitud 5,6, informa el USGS.

Luego del suceso se emitió una alerta de tsunami para partes del estado, el que horas más tarde fue descartado, según el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de EE.UU.

“El aviso de tsunami está cancelado para las áreas costeras del sur de Alaska y la península de Alaska y las islas Aleutianas”, estipuló el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis del National Weather Service emitido a las 3:15 a.m. durante este jueves, hora local.

Asimismo el organismo agregó que el terremoto “generó un tsunami, pero ya no representa una amenaza”.

The State of Alaska, State Emergency Operations Center has been activated and is calling communities in the tsunami warning area. Sand Point, Chignik Bay, Chignik Lagoon, Nelson Lagoon, False Pass, King Cove, Old Harbor, Homer, and Kodiak report evacuation.

— Alaska DHS&EM (@AlaskaDHSEM) July 29, 2021