El módulo ruso logró acoplarse con éxito a la Estación Espacial Internacional

Los desperfectos, el temor al fracaso y un retraso de catorce años no impidieron el logro. El módulo científico ruso Nauka llegó este jueves a la Estación Espacial Internacional (EEI), en un viaje de ocho días con diversos problemas. El equipo despegó el 21 de julio a bordo del cohete Proton-M desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán.

Nauka se acopló al módulo Zvezda durante la mañana de este jueves. El director de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitri Rogozine, escribió en Twitter “¡Contacto confirmado!”. La entidad de Rusa comunicó que según la “telemetría y los informes de la tripulación de la EEI, los sistemas a bordo de la estación y el módulo Nauka funcionan normalmente“.

La operación de llegada estaba programada en forma automática, pero se requirió de trabajo manual desde la EEI. El cosmonauta Oleg Novitcki tomó el control del módulo para guiarlo en los últimos metros. Nauka reemplaza a Pirs, el módulo ruso que fue hundido en el océano Pacífico el lunes pasado y tras 20 años de servicio.

Rogozine comentó a las agencias rusas que “no les vamos a mentir, las cosas no han ido como esperábamos, pero no han ido mal“. Nauka tuvo un lanzamiento y una puesta en órbita exitosa, pero sufrió fallas técnicas en el espacio. Eso obligó a la Estación Espacial Internacional a hacer varias maniobras, ante el temor de que no lograra acoplarse.

La Agencia Espacial Europea (ESA) vigiló el viaje de Nauka, ya que transportó el brazo robótico ERA que se instalará en el exterior de la EEI. Roscosmos indicó que es un módulo de laboratorio, pero proporcionará “espacio adicional para estaciones de trabajo y almacenamiento de carga, y espacio para equipos de regeneración de agua y oxígeno”.