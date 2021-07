Unión Europea inició acciones legales contra Hungría y Polonia por violaciones a los derechos fundamentales de los colectivos LGBTIQ+

Mediante un comunicado, la Unión Europea anunció que inició acciones legales contra los países Hungría y Polonia por violaciones a los derechos fundamentales de los colectivos LGBTIQ+.

Según indica el documento, las acciones contra Hungría se deben por la ley aprobada hace un tiempo respecto a la prohibición de hablar o limitar el contenido respecto a “‘divergencia de la identidad propia correspondiente al sexo al nacer, cambio de sexo u homosexualidad” para menores de 18 años.

Respecto a Polonia, el escrito manifiesta que las autoridades del país no respondieron completa y adecuadamente a su investigación por la naturaleza e impacto de “zonas libres de ideología LGBT”, lo cual fue adoptado por distintas localidades.

Desde la Unión Europea establecieron dos meses como límite para la defensa de ambos países respecto a la vulneración de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, asegurando que podrían enviar un dictamen motivado y, posteriormente, remitirlos al Tribunal de Justicia de la UE en caso contrario. “Se utilizará todos los instrumentos a su alcance para defender estos valores“, indicaron en el comunicado.

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 15, 2021