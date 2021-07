Estados Unidos restringió visas a jueces, fiscales y diputados de Nicaragua

El gobierno de Estados Unidos aumenta su presión sobre el gobierno de Nicaragua. El departamento de estado bloqueó o restringió las visas a personeros vinculados al régimen de Daniel Ortega. Se trata de 100 legisladores y funcionarios del sistema judicial del país centroamericano.

Washington considera que son cómplices de la campaña del ejecutivo en contra de la oposición. La cancillería estadounidense indicó que “presumiblemente son responsables o cómplices de socavar la democracia“. El comunicado cita las detenciones en contra de opositores a Ortega.

Por esta razón señala que la media incluye a “aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos“. Se revocan los visados que pudieran tener esos funcionarios y afecta a “algunos de los familiares” de esos personeros.

El secretario de estado Antony Blinken expresó que EEUU “promoverá la rendición de cuentas no sólo para los líderes del régimen“. Para el encargado de asuntos exteriores también se evalúa a “los funcionarios que faciliten los asaltos del régimen a la democracia y los derechos humanos”.

La Prensa indica que la Casa Blanca no proporcionó una lista de los afectados. El departamento de estado aclaró que los datos sobre esos documentos son confidenciales en EEUU. Anthony Blinken citó el arresto de 26 opositores políticos y actores prodemocráticos.

We have imposed visa restrictions on 100 members of Nicaragua’s National Assembly, prosecutors, judges, and their family members who advanced the Ortega-Murillo regime’s assault on democracy. We will continue to use economic and diplomatic tools to support Nicaraguan democracy.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 12, 2021