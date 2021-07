Presidente de Cuba acusó a EE.UU. de provocar “estallidos sociales en el país”

Durante esta jornada, el Presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel se refirió a las multitudinarias manifestaciones en contra del Gobierno debido a la grave crisis sanitaria que atraviesa el país por el covid-19, la cual ha sido catalogada como histórica y una de las más grandes en los últimos 60 años.

En una transmisión en vivo para la isla, el mandatario acusó a Estados Unidos de “una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país”.

“Ayer (domingo) vimos delincuentes. La propuesta no era pacífica, hubo vandalismo, apedrearon tiendas de divisas, se robaron artículos”, señaló Díaz-Canel, agregando que “el domingo es el día de descanso de las familias, quisieron alterar la tranquilidad en medio de una pandemia. ¿No es cruel, brutal, genocida? Ante ello, han tenido la respuesta que merecían“.

Por su parte, el Presidente de Estados Unidos Joe Biden envió un mensaje a Cuba e hizo un llamado al Gobierno a “escuchar al pueblo”. “Apoyamos al pueblo cubano y su clamor por la libertad y el alivio del trágico control de la pandemia y de décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba. Estados Unidos hace un llamado al régimen cubano para que escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital en lugar de enriquecerse”, sostuvo.

We stand with the Cuban people as they bravely assert their fundamental and universal rights, and as they all call for freedom and relief from the tragic grip of the pandemic and from the decades of repression and economic suffering. https://t.co/KGY3MFfsw0

— President Biden (@POTUS) July 12, 2021