Joe Biden instó al gobierno de Cuba a escuchar las protestas de los ciudadanos: “Es una llamada de libertad y alivio”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a escuchar las protestas en Cuba, señalando que “es una llamada de libertad y alivio”.

A través de un comunicado, el mandatario demócrata le pidió a La Habana que atienda las demandas de los cubanos. “Estamos con el pueblo cubano y su llamada alta y clara de libertad y alivio” ante los estragos de la pandemia del coronavirus y “las décadas de represión y sufrimiento económico a las que se han visto sujetos por parte del régimen autoritario cubano”, consignó El País.

“El pueblo cubano está reivindicando de forma valiente sus derechos fundamentales y universales”, apunta en su texto, y concluye: “Estados Unidos llama al régimen cubano a escuchar a su pueblo”.

We stand with the Cuban people as they bravely assert their fundamental and universal rights, and as they all call for freedom and relief from the tragic grip of the pandemic and from the decades of repression and economic suffering. https://t.co/KGY3MFfsw0

— President Biden (@POTUS) July 12, 2021